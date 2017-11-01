الأميرة للا حسناء تشارك ببون في رئاسة دورة رفيعة المستوى لكوب 23 مخصصة ليوم التربية ﻿

ترأست الأميرة للا حسناء ، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى جانب باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، اليوم الخميس ببون، دورة

''شوف تيفي''

ترأست الأميرة للا حسناء ، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى جانب باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، اليوم الخميس ببون، دورة رفيعة المستوى مخصصة ليوم التربية حول موضوع ''شراكات دولية من أجل مكافحة التغيرات المناخية عن طريق التربية''.

وألقت الأميرة للا حسناء خطابا افتتاحيا أثناء هذا اليوم المخصص للتربية المدعوم من طرف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي خلال كوب 23، وذلك بحضور باتريسيا إيسبينوزا،و شيمال ماجومدار، مدير المركز الدولي للتعليم والتكوين التقني والمهني (يونيسكو -انيفوك) و ميريسايني فونيفاغا، وزيرة المرأة والأطفال وتقليص الفقر بدولة فيجي.

وذكرت الأميرة في كلمتها بالأهمية القصوى للتربية على التنمية المستدامة التي تعتبر في الوقت الحالي رافعة أساسية لإحداث تغيير عميق في سلوك المواطنين وكذلك مواجهة رهانات الاحترار المناخي.

هذه الرافعة المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي والمادة 12 في اتفاق باريس، تؤكد على أهمية التربية والتكوين وتحسيس جميع شرائح المجتمع وولوجهم للمعلومة والتعاون الدولي من أجل مكافحة التغيرات المناخية بشكل فعال.

وبالفعل، فقد أصبحت المجهودات المبذولة في مجال التربية على التنمية المستدامة منطلقا أساسيا لكل مبادرة لفائدة البيئة. فالصعوبات التي تواجهها الحكومات لتغيير السلوكيات الحالية تفضي إلى اعتبار أن التربية تشكل محفزا سريعا لبلوغ منعطف التغيير الضروري.

وبعد مشاركتها في كوب 22 بمراكش، حيث دعا المغرب علنا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، لا سيما في إفريقيا، تواصل المؤسسة عقد شراكات في بون من أجل تعزيز التزامها.

وفي هذا الإطار، وبمناسبة يوم التربية ودورتها الرفيعة المستوى التي شاركت في رئاستها الأميرة للا حسناء، وقعت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي على مذكرة تفاهم.

والتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة بتنفيذ العمل من أجل التمكين المناخي (المادة 6 من الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي) بغية التعاون والتربية والتكوين وتحسيس العموم حول التغيرات المناخية من خلال ترجمة الدليل المتعلق بالعمل من أجل التمكين المناخي.

ويقترح هذا الدليل الموجه لصناع القرار، خطة واضحة تشمل عشر مراحل لتمكين الأطراف المعنية من إيجاد وتنفيذ الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وللتذكير، فإن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعتبر عضوا ملاحظا في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي وتشارك سنويا في مؤتمرات الكوب عبر المداخلات وتنظيم الورشات.

وفي بداية الجلسة، تتبعت الأميرة عرضا قدمه تلاميذ في مجال التغيرات المناخية، من قبل سفراء المناخ ببون ومدرسة لورانتيوس وكذا رسالة الأطفال، زرييل ادوول، بطل ''كلايمت نيوترل ناو'' الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وسفراء المناخ ببون ، مدرسة لورنتيوس قبل أن تأخذ لسموها صورة مع سفراء ''بون كلايمت''.

وفي كلمة ترحيبية، نوهت اسبينوزا بالتزام الأميرة للا حسناء من أجل حماية البيئة، قائلة إنها تتشرف بمشاركة سموها في رئاسة هذه الدورة الرفيعة المستوى.

كما أبرزت دور مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خاصة في نشر التوعية والتحسيس برهانات التنمية المستدامة، مجددة عزم الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية مواصلة التعاون مع المؤسسة.

وقالت في هذا الإطار ''سنظل شركاء رئيسيين، مشيرة إلى أن التربية تعد أحسن وسيلة لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية''.

وأبرزت أن التربية تلهم الناس لاغتنام الفرص والتأثير على الحكومات بهدف تنفيذ أهداف اتفاق باريس''. وأعربت عن تفاؤلها إزاء المستقبل، قائلة أن ''التربية هي مفتاح مستقبل أخضر''.

وتميزت هذه الدورة بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة غال تريسي كريستيان ريغوبير، وزيرة التربية والابتكار والمساواة بين الرجال والنساء والتنمية المستدامة بسانت لوسيا، وشيمال ماجومدار، مدير المركز الدولي للتعليم والتكوين التقني والمهني ،و فرانسيسكو لا كاميرا، المدير العام وزارة البيئة بإيطاليا، وديسيما واليامز، مستشار خاص من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رئاسة كوب 23.

وأكد المتدخلون في هذه المائدة على الدور المحوري للتربية التي تعتبر ''كمفتاح للتنمية المستدامة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية''.

وأكدوا على أهمية ضمان عدالة مناخية بشكل يضمن عدم إقصاء أي أحد من التربية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها أداة في خدمة القدرات التحليلية للأطفال من أجل تمكينهم من فهم التغيرات المناخية وتغيير السلوكات.

وفي كلمة ختامية، أكدت ميريسايني فونيفاغا، وزيرة المرأة والأطفال وتقليص الفقر بدولة فيجي التي تتولى رئاسة مؤتمر كوب 23، أن العمل يجب أن يتم في إطار مبادرة جماعية إلى جانب تعبئة واسعة للنظام التربوي والأكاديمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات، داعية إلى إدراج قضية المناخ في المناهج الدراسية.

واعتبرت أنه ليس هناك أي مبرر لعدم الشروع الآن في النهوض بسلوكات مسؤولة تحترم البيئة.

ولدى وصول الأميرة للا حسناء إلى منطقة بون، كان في استقبالها نيك نوتال ، المنسق والمتحدث باسم الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي ومدير التواصل.

كما تقدم للسلام على الأميرة كل من محمد الأعرج ، وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ونزهة الوافي ، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وصلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية (كوب 22).

كما تقدم للسلام على سموها أيضا الحسين التيجاني ، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وخالد لحسايني، المكلف بالأعمال في سفارة المغرب ببرلين.