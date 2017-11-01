بعد محاولات الجامعة لضم منير الحدادي للمنتخب المغربي: والدته تخرج بتصريح سيصدم المغاربة+فيديو ﻿

بالموازاة مع محاولات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح اللاعب المغربي منير الحدادي رخصة المشاركة مع المنتخب المغربي مستقبلا بالرغم من حمله سابقا لقميص

''شوف تيفي''

بالموازاة مع محاولات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح اللاعب المغربي منير الحدادي رخصة المشاركة مع المنتخب المغربي مستقبلا بالرغم من حمله سابقا لقميص المنتخب الإسباني، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يحتوي على تصريح صادم لوالدة الحدادي، والتي أكدت من خلاله بأن ابنها لن يتنازل عن حمل قميص ''لاروخا''.

وأوضحت والدة الحدادي بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تحرك ساكنا إلا بعد اختيار ابنها حمل قميص المنتخب الإسباني، مؤكدة بأن ابنها وفور علمه باهتمام الجامعة واتصالها بوالده، ذرف الدموع، ووجد نفسه في حيرة.

وأشارت والدة نجم فريق فالنيسا الإسباني بأن ابنها لن يتنازل عن قميص منتخب ''لاروخا'' لصالح المنتخب المغربي، قائلة: ''بعد ارتداء منير قميص لاروخا..ولا يعقل أن يتنازل عن هذا القميص لصالح قميص المغرب''.