 هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير..أستوديو بقناة عربية شعلت فيه العافية خلال المباشر..شوفو شنو وقع | منوعات

فيديو خطير..أستوديو بقناة عربية شعلت فيه العافية خلال المباشر..شوفو شنو وقع

عاجل..بلاغ جديد بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل..بلاغ جديد بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة

الأميرة للا حسناء تشارك ببون في رئاسة دورة رفيعة المستوى لكوب 23 مخصصة ليوم التربية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تشارك ببون في رئاسة دورة رفيعة المستوى لكوب 23 مخصصة ليوم التربية

هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة

الحكومة البلجيكية تشكل فريقا خاصا للتعرف على مثيري شغب الجماهير المغربية بعد تأهله للمونديال | دولي

الحكومة البلجيكية تشكل فريقا خاصا للتعرف على مثيري شغب الجماهير المغربية بعد تأهله للمونديال

في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة | مجتمع

في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: ''شفت الموت واللي داوني عندهم دار

رسميا...الحكومة تعين مديرا للموارد البشرية كاتبا عاما لوزارة الصحة | بوليتيك

رسميا...الحكومة تعين مديرا للموارد البشرية كاتبا عاما لوزارة الصحة

فيديو جد مثير: بطريقة مشابهة لمراوغات ميسي: شوفو شنو دار مشجع بغا يدخل لأرضية الملعب | بووز

فيديو جد مثير: بطريقة مشابهة لمراوغات ميسي: شوفو شنو دار مشجع بغا يدخل لأرضية الملعب

بالصور.. هذا هو الراحل عبدالله شقرون زوج الفنانة المغربية أمينة رشيد | ثقافة و فنون

بالصور.. هذا هو الراحل عبدالله شقرون زوج الفنانة المغربية أمينة رشيد

الفرح صناعة مغربية أيضا

هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 15:23 هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع
هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة
ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية تعمل بعرض ساحل دار بوعزة على بعد 40 كلم غرب الدار البيضاء، قدمت مساعدة يوم 11 نونبر الجاري في حدود الساعة

''شوف تيفي''+''و م ع''

ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية تعمل بعرض ساحل دار بوعزة على بعد 40 كلم غرب الدار البيضاء، قدمت مساعدة يوم 11 نونبر الجاري في حدود الساعة الثامنة صباحا لمركب صيد مغربي يسمى ''حدان'' كان على متنه 16 بحارا وواجه صعوبات، بعد أن تسرب إليه الماء على مستوى المحرك.

وأضاف البلاغ أنه لدى وصولها إلى عين المكان تمكنت الوحدة القتالية أول الأمر، من إنقاذ تسعة بحارة، في حين أن خافرة للإنقاذ التحقت بنفس الموقع عقب نداء استغاثة، قامت أيضا بإنقاذ ثلاثة بحارة آخرين.

وأبرز البلاغ أن صاحب المركب وثلاثة من أفراد الطاقم، الذين بقوا على متنه على أمل إنقاذه تم إنقاذهم من قبل دورية أعالي البحار التابعة للبحرية الملكية قبل غرق المركب في حدود الساعة الثانية زوالا.

وخلص البلاغ إلى أن عملية قطر مركب الصيد باءت بالفشل وذلك بسبب كمية المياه التي تسربت إليه، مشيرا إلى أن البحارة الـ 13 تم إنقاذهم من قبل الدورية التابعة للبحرية الملكية، وهم في حالة جيدة وتم نقلهم إلى ميناء الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القوات المسلحة الملكية مركب صيد الطاقم البحارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة | مجتمع

في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: ''شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق''+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة

تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور | مجتمع

تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور

مثير وبالصور.. زيت العود ديال البلاد كيتباع عندنا بـ 65 درهم وفي أوروبا بـ 60 | مجتمع

مثير وبالصور.. زيت العود ديال البلاد كيتباع عندنا بـ 65 درهم وفي أوروبا بـ 60

فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي | مجتمع

فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...أول خروج إعلامي للفنانة أمينة رشيد مباشرة بعد وفاة زوجها...هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي (بكاء هيستيري..فيديو مؤثر) | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو...أول خروج إعلامي للفنانة أمينة رشيد مباشرة بعد وفاة زوجها...هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي (بكاء هيستيري..فيديو مؤثر)

عاجل.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح | تسجيلات صوتية

عاجل.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح

بالفيديو..كواليس خاصة ..هكذا يستعد فريق الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العرش | خارج البلاطو

بالفيديو..كواليس خاصة ..هكذا يستعد فريق الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العرش

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :16 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :16 نونبر2017 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير..أستوديو بقناة عربية شعلت فيه العافية خلال المباشر..شوفو شنو وقع | منوعات
منذ 11 دقيقة

فيديو خطير..أستوديو بقناة عربية شعلت فيه العافية خلال المباشر..شوفو شنو وقع

عاجل..بلاغ جديد بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل..بلاغ جديد بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة

الأميرة للا حسناء تشارك ببون في رئاسة دورة رفيعة المستوى لكوب 23 مخصصة ليوم التربية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تشارك ببون في رئاسة دورة رفيعة المستوى لكوب 23 مخصصة ليوم التربية

هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.