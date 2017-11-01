هكذا أنقذت القوات المسلحة الملكية بحارة من الموت بسواحل البيضاء+تفاصيل مثيرة ﻿

ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية تعمل بعرض ساحل دار بوعزة على بعد 40 كلم غرب الدار البيضاء، قدمت مساعدة يوم 11 نونبر الجاري في حدود الساعة

''شوف تيفي''+''و م ع''

ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية تعمل بعرض ساحل دار بوعزة على بعد 40 كلم غرب الدار البيضاء، قدمت مساعدة يوم 11 نونبر الجاري في حدود الساعة الثامنة صباحا لمركب صيد مغربي يسمى ''حدان'' كان على متنه 16 بحارا وواجه صعوبات، بعد أن تسرب إليه الماء على مستوى المحرك.

وأضاف البلاغ أنه لدى وصولها إلى عين المكان تمكنت الوحدة القتالية أول الأمر، من إنقاذ تسعة بحارة، في حين أن خافرة للإنقاذ التحقت بنفس الموقع عقب نداء استغاثة، قامت أيضا بإنقاذ ثلاثة بحارة آخرين.

وأبرز البلاغ أن صاحب المركب وثلاثة من أفراد الطاقم، الذين بقوا على متنه على أمل إنقاذه تم إنقاذهم من قبل دورية أعالي البحار التابعة للبحرية الملكية قبل غرق المركب في حدود الساعة الثانية زوالا.

وخلص البلاغ إلى أن عملية قطر مركب الصيد باءت بالفشل وذلك بسبب كمية المياه التي تسربت إليه، مشيرا إلى أن البحارة الـ 13 تم إنقاذهم من قبل الدورية التابعة للبحرية الملكية، وهم في حالة جيدة وتم نقلهم إلى ميناء الدار البيضاء.