الحكومة البلجيكية تشكل فريقا خاصا للتعرف على مثيري شغب الجماهير المغربية بعد تأهله للمونديال ﻿

أعلنت الحكومة البلجيكية، عن تشكيل فريق مهمته التعرف على مثيري الإضطرابات من الأجانب ومساعدة الشرطة في مواجهة حوادث التجمهر على إثر الحوادث العنيفة التي وقعت يوم السبت الماضي وسط بروكسل بعد تأهل

'' شوف سبور ''

أعلنت الحكومة البلجيكية، عن تشكيل فريق مهمته التعرف على مثيري الإضطرابات من الأجانب ومساعدة الشرطة في مواجهة حوادث التجمهر على إثر الحوادث العنيفة التي وقعت يوم السبت الماضي وسط بروكسل بعد تأهل المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وذكرت الحكومة البلجيكية، أنها قررت تشكيل فريق خاص من موظفين سيتعاون مع الشرطة، للتعرف على هوية مثيري الشغب في الأماكن العامة ووسائل النقل المشترك.

وجاء هذا القرار بعد الحوادث العنيفة التي وقعت مساء السبت الماضي في وسط بروكسل إثر تأهل المغرب لمونديال روسيا لكرة القدم في 2018.

وتعرض 22 شرطيا لجروح أثناء خروج مئات المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل في احتفالات تحولت إلى أعمال شغب مع حرق العديد من السيارات ونهب المتاجر.

وأكدت دومينيك إيرنولد المتحدثة باسم مكتب الأجانب ببلجيكا أن هدف الحكومة هو أن تشكل ''منذ الأول من شهر دجنبر المقبل فريقا من عشرة أشخاص مدربين على مساعدة الشرطة''.

وتابعت قائلة ''سنتدخل فقط في مجال اختصاصنا مع توقيفات إدارية يمكن أن تؤدي إلى الحجز في مركز مغلق في حال الإقامة غير القانونية''.