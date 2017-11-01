 في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: ''شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق''+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة ﻿
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في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة | مجتمع

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بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 14:47 في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة | مجتمع
في فيديو مثير..مغربية بوجه مكشوف تروي كيفاش حركات لأوروبا: ''شفت الموت واللي داوني عندهم دار كيمارسو فيها المغربيات الدعارة مقابل 100 درهم لعشرة دقائق''+تفاصيل مرعبة وجد خطيرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة وهي تحكي عن الوسيلة التي تمكنت بها من الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة وهي تحكي عن الوسيلة التي تمكنت بها من الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوضحت هذه الفتاة بأنها تمكنت من الوصول إلى إسبانيا، مشيرة إلى أن رحلاتها كانت محفوفة بالمخاطر، إذ كادت أن تفارق الحياة وسط القارب الذي تم استخدامه في إيصالها إلى الضفة الأخرى، قبل أن تقطع غابة رفقة العديد من الأشخاص، لتصل إلى منزل إحدى السيدات.

واستغلت الفتاة الفرصة لتكشف عن هوية بعض الأشخاص المعروفين في مجال الهجرة غير الشرعية، داعية مصالح الجمارك إلى الزيادة في فرض المراقبة.

وأوضحت هذه الفتاة بأنها رفعت دعوى قضائية على إحدى السيدات التي تقوم بوضع الفتيات المغربيات بدار للدعارة، وترغمهن على ممارسة الجنس مقابل 100 درهم كل عشر دقائق.

 

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