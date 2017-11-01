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رسميا...الحكومة تعين مديرا للموارد البشرية كاتبا عاما لوزارة الصحة

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 14:12 رسميا...الحكومة تعين مديرا للموارد البشرية كاتبا عاما لوزارة الصحة | بوليتيك
رسميا...الحكومة تعين مديرا للموارد البشرية كاتبا عاما لوزارة الصحة
أصدر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بتدبير وزارة الصحة بعد إعفاء ''الحسين الوردي'' مقرر تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة ككاتب عام جديد بعد إعفاء سلفه على

شوف تيفي

  أصدر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بتدبير وزارة الصحة بعد إعفاء "الحسين الوردي" مقرر تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة ككاتب عام جديد بعد إعفاء سلفه على خلفية الزلزال السياسي الذي أطاح بوزراء بحكومة سعد الدين العثماني.

 ووفق مقرر التعيين الذي اطلعت عليه "شوف تيفي" فالتعيين يأتي تطبيقا للمسطرة القانونية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

وحسب ذات المصدر، فمقرر التعيين أسند رسميا منصب الكاتب العام بوزارة الصحة "لنور الدين معنا" بالإضافة إلى مهامه كمدير للموارد البشرية في مهام كاتب عام لوزارة الصحة.

‫شوف تيفي

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وزارة الصحة الحزب اعمارة شوف تيفي

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