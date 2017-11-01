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محكمة التحكيم الرياضية تحرم العداء الجمايكي من الذهب

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 14:32 محكمة التحكيم الرياضية تحرم العداء الجمايكي من الذهب | سبور
محكمة التحكيم الرياضية تحرم العداء الجمايكي من الذهب
حرمت محكمة التحكيم الرياضية العداء الجمايكي نستا كارتر، يوم أمس الأربعاء من الميدالية الذهبية التي حصل عليها في سباق التتابع 4X100 بعد تورطه في قضية المنشطات خلال الألعاب الأولمبية التي أجريت ببكين

'' شوف سبور ''

حرمت محكمة التحكيم الرياضية العداء الجمايكي نستا كارتر، يوم أمس الأربعاء من الميدالية الذهبية التي حصل عليها في سباق التتابع 4X100 بعد تورطه في قضية المنشطات خلال الألعاب الأولمبية التي أجريت ببكين سنة 2008.

وأفادت تقارير إعلامية أن محكمة التحكيم أثبتت إدانة نستا في استعمال المنشطات، مشيرة إلى أن العواقب الوخيمة ستطال كل أعضاء الفريق الجامايكي الذين شاركوا في تلك الدورة، ويتعلق الأمر بكل من حسين بولت العداء الأسرع في التاريخ الحديث لرياضة الجري.

وأوضحت ذات المصادر، أنه وبعد انتهاء جلسة الاستماع في المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، خرج كارتر مخفيا وجهه بطاقية معطفه، دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن تحرم اللجنة الدولية منتخب جامايكا من تلك الدورة الأولمبية في بكين، وبالتالي حرمان حسين بولت من ألقابه التي أحرزها خلال تلك المشاركة.

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شوف سبور المغرب جامايكا محكمة التحكيم الرياضية العداء الجمايكي الذهب

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