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تذاكر المونديال متواجدة حاليا بموقع الفيفا

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 14:28 تذاكر المونديال متواجدة حاليا بموقع الفيفا | سبور
تذاكر المونديال متواجدة حاليا بموقع الفيفا
بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا'' في بلاغ رسمي، عن موعد انطلاق بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018، تم طرح هاته التذاكر منذ صباح يومه الخميس للبيع.

شوف سبور

بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا'' في بلاغ رسمي، عن موعد انطلاق بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018، تم طرح هاته التذاكر منذ صباح يومه الخميس للبيع.

هذا وقسمت الفيفا تذاكر المونديال لأربعة أصناف، ويتعلق الأمر بـ تذاكر فردية، تذاكر ملعب معين، تذاكر منتخب معين، تذاكر ذوي الإحتياجات الخاصة.

هذا ولكل من يرغب في اقتناء هاته التذاكر يرجى الضغط على الرابط التالي https://fifa.to/e/HoaMz60k4H

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب الكوت ديفوار بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

‫شوف تيفي

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