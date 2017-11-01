الحدادي يخرج عن صمته ويكشف ما دار بينه وبين جامعة لقجع للصحافة الإسبانية ﻿

عبر منير الحدادي، لاعب ديبورتيفو ألافيس لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رغبته في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 رفقة المنتخب المغربي بعد الإقصاء الذي تعرض له من طرف المنتخب الإسباني.

" شوف سبور "

عبر منير الحدادي، لاعب ديبورتيفو ألافيس لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رغبته في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 رفقة المنتخب المغربي بعد الإقصاء الذي تعرض له من طرف المنتخب الإسباني.

وقال مهاجم برشلونة المعار لفريق ألافيس، في تصريح لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية، إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعدته بتقديم كل ما لديها ليمثل الأسود بشكل رسمي.

وأكد الحدادي، أنه من الرائع أن يشارك في نهائيات كأس العالم، قائلا : " "قاموا بالاتصال بي من الجامعة المغربية حتى ألعب معهم..ووافقت على ذلك. سيكون من الرائع أن ألعب في المونديال فهذا حلمي".

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة وفي اتصالها مع "شوف سبور" صرحت بأن ملف الحدادي مغلق ولا جديد في قضيته.