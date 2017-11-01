 مصادر مطلعة...الكرطومي لم يصرح أبدا أن الرميد ومديح كانا يزودانه بمعلومات عن بعض المسؤولين ﻿
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مصادر مطلعة...الكرطومي لم يصرح أبدا أن الرميد ومديح كانا يزودانه بمعلومات عن بعض المسؤولين | بوليتيك

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مصادر مطلعة...الكرطومي لم يصرح أبدا أن الرميد ومديح كانا يزودانه بمعلومات عن بعض المسؤولين

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 13:36 مصادر مطلعة...الكرطومي لم يصرح أبدا أن الرميد ومديح كانا يزودانه بمعلومات عن بعض المسؤولين | بوليتيك
مصادر مطلعة...الكرطومي لم يصرح أبدا أن الرميد ومديح كانا يزودانه بمعلومات عن بعض المسؤولين
نفت مصادر مطلعة أن يكون مراد الكرطومي المعتقل على خلفية اتهامه لمسؤولين بالفساد دون تقديم أدلة على ذلك، قد صرح أثناء التحقيق بأن الرميد ومداح هما من كانا

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نفت مصادر مطلعة أن يكون مراد الكرطومي  المعتقل على خلفية اتهامه لمسؤولين بالفساد دون تقديم أدلة على ذلك، قد صرح أثناء التحقيق بأن الرميد ومداح هما من كانا يزودانه بمعلومات عن بعض القضاة بغرض إزاحتهم من مواقعهم، حسب ما نشرته بعض المواقع الالكترونية. وأكدت المصادر ذاتها أن ما نشرته هذه المواقع الإلكترونية التي تدعي السبق الإعلامي بشعارات وموسيقى أفلام الرعب، بالقول أن الاتهامات التي وجهها الكرموطي ضد أشخاص في الجسم القضائي، كان يقف وراءها مصطفى الرميد وزير العدل آنذاك، ومصطفى مداح الوكيل العام لدى محكمة النقض... هي مجرد ادعاءات لم يصرح بها الكرطومي أبدا للمحققين، بل هي من نسج خيال الموقع الذي نشرها أول مرة وتناقلتها عنه مواقع أخرى. تؤكد مصادرنا. 

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الكرطومي الرميد مديح المسؤولين chouftv شوف تيفي

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