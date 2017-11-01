لوحة المسيح لـ ''دا فينشي'' تم بيعها بمبلغ خيالي ﻿

بيعت لوحة ''سالفاتور مندي'' أو ''مخلص العالم'' التي رسمها الفنان ليوناردو دا فينشي وتصور السيد المسيح وهو رافع يده اليمنى وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب بمبلغ قياسي قدره 450.3 مليون دولار في مزاد

''شوف تيفي''

بيعت لوحة ''سالفاتور مندي'' أو ''مخلص العالم'' التي رسمها الفنان ليوناردو دا فينشي وتصور السيد المسيح وهو رافع يده اليمنى وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب بمبلغ قياسي قدره 450.3 مليون دولار في مزاد أقامته دار كريستيز في نيويورك أمس الأربعاء.

وحسب وكالة رويترز البريطانية فقد أعيد اكتشاف اللوحة في الآونة الأخيرة وهي آخر عمل لدا فينشي مملوك ملكية خاصة، وبيعت في مزاد أمس بأكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز وهو حوالي 100 مليون دولار.

وأكدت الوكالة بأن مبلغ البيع، تخطى رقما قياسيا سجلته لوحة (نساء الجزائر) للفنان بابلو بيكاسو حين بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في ماي 2015.