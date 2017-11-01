بالفيديو.. رونار : سنشرف المغرب والكرة الإفريقية في نهائيات كأس العالم 2018 ﻿

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن أسود الأطلس، سيشرفون المغرب والكرة الإفريقية في نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا، مؤكدا أنه بناء على قرعة المونديال سيتم إعداد

" شوف سبور "

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن أسود الأطلس، سيشرفون المغرب والكرة الإفريقية في نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا، مؤكدا أنه بناء على قرعة المونديال سيتم إعداد برنامج إعدادي خاص للإستعداد لهذا الحدث الرياضي.

وأفاد رونار خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية، أن قرعة كأس العالم يوم فاتح دجنبر المقبل، ستمنح مجموعة من المعطيات بعد اكتشاف خصوم المنتخب المغربي، وبالتالي سيشتغل رفقة الطاقم التقني على تحديد برنامج إعدادي محكم لبلوغ مستويات عالية قبل التوجه إلى روسيا.



وأفاد مدرب المنتخب المغربي، أن المغرب أمام فرصة للدخول إلى تاريخ الكرة الإفريقية وذلك في بلوغ نصف نهائي كأس العالم.