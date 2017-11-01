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سكوب.. المنتخب المغربي يتقدم في التصنيف العالمي بعد تأهله للمونديال

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 13:03 سكوب.. المنتخب المغربي يتقدم في التصنيف العالمي بعد تأهله للمونديال | سبور
سكوب.. المنتخب المغربي يتقدم في التصنيف العالمي بعد تأهله للمونديال
كشف مصدر موثوق به، اليوم الخميس، أن التصنيف الدولي للمنتخبات لشهر نونبر الجاري سيعرف تقدم المنتخب المغربي بعد تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية برسم التصفيات الإفريقية وضمان مشاركته في نهائيات

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، اليوم الخميس، أن التصنيف الدولي للمنتخبات لشهر نونبر الجاري سيعرف تقدم المنتخب المغربي بعد تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية برسم التصفيات الإفريقية وضمان مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018.

وأفادت ذات المصادر في حديث مع " شوف سبور"، أن الفوز على منتخب الكوت ديفوار بعقر الدار وبنتيجة هدفين دون رد، سيمنح الأسود امتيازا كبيرا في التصنيف العالمي، كما أنه من المنتظر أن يتفوق على كل من منتخب رومانيا واليابان والكاميرون.

ويحتل المنتخب المغربي الرتبة 48 في التصنيف العالمي برصيد 680 نقطة، ومن المنتظر أن يحتل الرتبة 42 قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بعد الإعلان الرسمي عن ترتيب المنتخبات لشهر نونبر الجاري.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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