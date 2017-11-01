أنصار ابن كيران غاضبون على ''ميدي1 تيفي'' بسبب ''محمد يتيم'' ﻿

يسود غضب شديد بين أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المدافعين عن الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد شيوع خبر استضافة محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي بالحزب على برنامج

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يسود غضب شديد بين أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المدافعين عن الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد شيوع خبر استضافة محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي بالحزب على برنامج ساعة للاقناع على قناة ''ميدي1 تيفي''.

ووفق الغاضبين، فالقناة رفضت مرور البرلمانية المثيرة للجدل ''آمنة ماء العينين'' بالبرنامج المذكور، بل أضحت تستقبل فقط أعضاء بحزب العدالة والتنمية المعروفين برفضهم للولاية الثالثة لابن كيران، خاصة ودنو موعد حسم قيادة الحزب للسنوات المقبلة التي ستنطلق بالمجلس الوطني أوخلال الشهر الجاري، وستختتم بالمؤتمر العادي شهر دجنبر المقبل.

من جهة ثانية، كشف مصدر بالقناة، أن ''محمد يتيم'' يحضر للقناة بصفته الحكومية أولا، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون بإحداث نظام للمعاشات لصالح الأشخاص والعمال غير الأجراء.

ووفق ذات المصدر، فالقناة بعيدة عن الصراع الداخلي بين التيارات المتصارعة، لكن استقبال القناة لضيوف ينتمون للأحزاب السياسية يفرض نقاش المستجدات على الساحة السياسية والحزبية.