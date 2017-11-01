 هذا هو مصير ''ولد السعدية'' أحد أخطر تجار الكوكايين والهيروين في تطوان ﻿
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هذا هو مصير ''ولد السعدية'' أحد أخطر تجار الكوكايين والهيروين في تطوان

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 12:54 هذا هو مصير ولد السعدية أحد أخطر تجار الكوكايين والهيروين في تطوان | حوادث و حقوق
هذا هو مصير ''ولد السعدية'' أحد أخطر تجار الكوكايين والهيروين في تطوان
تمكنت مصالح أمن تطوان مساء أمس الأربعاء، وفي عملية نوعية وبعد نصب كمين محكم من إيقاف المدعو ''م.ا'' الملقب ب '' ولد السعدية '' رفقة أحد مساعديه المدعو (م .اش)،بشارع شكيب أرسلان وبحوزتهما 340 لفافة من مخدري

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح أمن تطوان مساء أمس الأربعاء، وفي عملية نوعية وبعد نصب كمين محكم من إيقاف المدعو ''م.ا'' الملقب ب '' ولد السعدية '' رفقة أحد مساعديه المدعو (م .اش)،بشارع شكيب أرسلان وبحوزتهما 340 لفافة من مخدري الكوكايين والهيروين معدة للترويج،سلاح أبيض من الحجم الكبير،عبوة من الغاز المسيل للدموع وهاتفين نقالين.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن '' ولد السعدية ''، يعتبر من أهم المبحوث عنهم من أجل ترويج المخدرات القوية بغابة پينيا بجبل درسة،حيث يشكل موضوع إحدى عشر مذكرة بحث.

وأكد المصدر ذاته بأن المعنيان بالأمر تم احالتهما رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي تطوان ولد السعدية الغاز المسيل للدموع الكوكايين النيابة العامة

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