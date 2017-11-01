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عاجل.. 45 أورو مصروف جيب يومي لجمهور المونديال

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 12:51 عاجل.. 45 أورو مصروف جيب يومي لجمهور المونديال | سبور
عاجل.. 45 أورو مصروف جيب يومي لجمهور المونديال
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قطر تتجه نحو توظيف عدد من الجالية المصرية واليمنيين والسودانيين للقيام بدور الجماهير في كأس العالم المقرر إجراؤه سنة 2022.

" شوف سبور "

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قطر تتجه نحو توظيف عدد من الجالية المصرية واليمنيين والسودانيين للقيام بدور الجماهير في كأس العالم المقرر إجراؤه سنة 2022.

وأفادت ذات المصادر، أن الجماهير ستتحصل على مصروف جيب يومي يقدر بـ45 أورو في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر من بين الحلول لتفادي غياب الجمهور بحيث لا يتجاوز السقف الأقصى للحضور في الدوري المحلي 5000 مشجع في المباراة الواحدة.

وسبق لقطر التي استضافت مونديال كرة اليد في 2015 وانتدبت جماهير أجنبية لإضفاء بعض التنوع والحيوية على المدرجات.

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