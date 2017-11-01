فيديو جد خطير..أشخاص كيسكرو ويشربو في الشراب قدام مسجد بالقنيطرة..شوفو شنو وقع ليهم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مواطنون يعملون كمراقبين بحافلات للنقل العمومي، يعمدون على طرد أشخاص في حالة سكر من أمام بوابة أحد المساجد.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مواطنون يعملون كمراقبين بحافلات للنقل العمومي، يعمدون على طرد أشخاص في حالة سكر من أمام بوابة أحد المساجد.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله، جرت أمس الأربعاء، أمام بوابة مسجد إندونيسيا بالقنيطرة، حيث قام عاملون بحافلة للنقل العمومي، بطرد أشخاص يعاقرون الخمور في واضحة النهار دون الاكثراث أو الاهتمام بحرمة المكان الذي يتواجدون به.

وتفاعل بعض أبناء مدينة القنيطرة مع هذا الفيديو، موضحين بأن العديد من المرافق العمومية بالمدينة، تحولت في الآونة الأخيرة لمرتع لسكارى ومدمني المخدرات، داعين في الوقت نفسه السلطات المعنية إلى التحرك والقيام بمحلات تطهيرية.