 مثير وبالفيديو..بعد لورا بريول: فتاة أخرى دارت فيديو في فرنسا وها شنو قالت على المجرد+تفاصيل ﻿
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مثير وبالفيديو..بعد لورا بريول: فتاة أخرى دارت فيديو في فرنسا وها شنو قالت على المجرد+تفاصيل

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 12:23 مثير وبالفيديو..بعد لورا بريول: فتاة أخرى دارت فيديو في فرنسا وها شنو قالت على المجرد+تفاصيل | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو..بعد لورا بريول: فتاة أخرى دارت فيديو في فرنسا وها شنو قالت على المجرد+تفاصيل
بعد أيام من ظهور الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما وقع بينها وبين المجرد، قامت ماجدة لكرامي متعهدة حفلات المجرد السابقة في باريس بنشر فيديو

"شوف تيفي"

بعد أيام من ظهور الفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما وقع بينها وبين المجرد، قامت ماجدة لكرامي متعهدة حفلات المجرد السابقة في باريس بنشر فيديو، أعلنت من خلاله عن تضامنها الشديد من لوار بريول، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الكدمات على وجه وجسد الفتاة الفرنسية ليست مفبركة ، والدليل هو حضور الشرطة إلى الفندق بباريس واعتقال الفنان المغربي.

وقالت ماجدة لكرامي في هذا الفيديو الذي تناقلته خلال الأسبوع الجاري صفحات فيسبوكية: " لقد وصلني العديد من الشتائم والسب في حقي لأنني غيرت رأيي والسبب هو أني فتحت عيني واكتشفت الحقيقة"، مضيفة بأن للمجرد سوابق في الاعتداء على فتيات بوحشية ولهذا عليها التضامن مع بريول.

وأكدت لكرامي في هذا الفيديو بأنها كانت على اطلاع بقضية المجرد وبالتالي فهي متأكدة بأن الكدمات بجسد بريول كانت نتيجة تعرضها للاعتداء من الفنان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة الفرنسية فيسبوكية لورا بريول سعد المجرد باريس فبركة الفنان المغربي ماجدة لكرامي

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