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عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 11:57 عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح
علمت ''شوف تيفي'' بأن الإذاعي المغربي عبد الله شقرون زوج الفنانة القديرة أمينة رشيد، ووالد زوج سيدة الأعمال مريم بن صالح فارق الحياة، ليلة أمس الأربعاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الإذاعي المغربي عبد الله شقرون زوج الفنانة القديرة أمينة رشيد، ووالد زوج سيدة الأعمال مريم بن صالح فارق الحياة، ليلة أمس الأربعاء.

وكشفت الفنانة أمينة رشيد في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس، بأن زوجها عبد الله شقرون، فارق الحياة ليلة أمس مباشرة بعد صلاة العشاء.

وأكدت الفنانة التي عبرت عن حزنها الشديد بأن زوجها الراحل، سيوارى جثمانه الثرى، يومه الخميس بأحد مقابر مدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الله شقرون، يعتبر عميد المسرحيين، ومن بين الوجوه الإعلامية البارزة خلال القرن الماضي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بن شقرون الراحل الدار البيضاء المقابر

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