فضيحة تهز العالم العربي..فنانة عربية مشهورة دارت فيديو كليب إباحي+صور ﻿

أثارت الفنانة المصرية ''شيما'' ضجة كبيرة بالعالم العربي، عقب إصدارها أمس الأربعاء، لفيديو كليب أغنيتها الجديدة ''عندي ظروف'' والذي تم وصفه بالإباحي.

"شوف تيفي"

أثارت الفنانة المصرية "شيما" ضجة كبيرة بالعالم العربي، عقب إصدارها أمس الأربعاء، لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "عندي ظروف" والذي تم وصفه بالإباحي.

وحسب موقع "اليوم السابع" فإن فيديو كليب الأغنية يحتوي على العديد من الإيحاءات الجنسية، إضافة إلى الرموز التى تشير إلى الرذيلة، مشيرا إلى أن شيما، تجسد دور معلمة تدرس الرذيلة فى مدرسة للشباب، وتقوم بإيحاءات جنسية باستخدام الفاكهة، سواء الموز أو التفاح.

وأشار الموقع ذاته بأن الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع نور ومن إخراج محمد جمال.