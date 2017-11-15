المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان ﻿

عاد مكتب مجلس النواب إلى الشكوى من قلة حظيرة السيارات والميزانية المخصصة لإطعام الوفود الدولية التي تحل ضيوفا على المجلس رغم تضاعف الميزانية المخصصة لتدبير ديوان رئيس مجلس النواب.

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عاد مكتب مجلس النواب إلى الشكوى من قلة حظيرة السيارات والميزانية المخصصة لإطعام الوفود الدولية التي تحل ضيوفا على المجلس رغم تضاعف الميزانية المخصصة لتدبير ديوان رئيس مجلس النواب.

وكشف مصدر مطلع، بأن المكتب المسير يجد حرجا كبيرا خلال زيارته لبعض برلمانات الدول الصديقة والشقيقة التي تربطها علاقة مع البرلمان المغربي، حيث يوفر الضيوف استقبالا للوفد المغربي، تعجز الميزانية المخصصة للبرلمان توفيره.

وأضاف ذات المصدر، أن العائق الوحيد أمام المكتب الحالي هو إستراتيجية إعادة هيكلة مجلس النواب والتحكم في الميزانية المخصصة للمجلس، رغم وجود تراكمات عن الفترات التدبيرية السابقة، حيث سيقوم المجلس قريبا بوضع خطة لجرد ممتلكات المجلس لمعرفة الخلل، موضحا بالقول" لايعقل أن يقوم البرلمانيون بنقل ضيوفهم بسياراتهم الخاصة".

وقال ذات المصدر، أن العلاقة التي تجمع بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أثمرت عن مضاعفة ميزانية الفرق النيابية وديوان رئيس المجلس، وهو ما لم يتحقق في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله ابن كيران الذي كان يرفض الرفع من الميزانية المخصصة لمجلس النواب.