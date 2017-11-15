 قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح

فضيحة تهز العالم العربي..فنانة عربية مشهورة دارت فيديو كليب إباحي+صور | منوعات

فضيحة تهز العالم العربي..فنانة عربية مشهورة دارت فيديو كليب إباحي+صور

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان | بوليتيك

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان

قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين | بوليتيك

قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين

الملك محمد السادس: المرحلة المقبلة لورش الجهوية ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى | بوليتيك

الملك محمد السادس: المرحلة المقبلة لورش الجهوية ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى

سكوب..هذا جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

سكوب..هذا جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد

اتهامات بالتحرش ضد قاضي سابق | دولي

اتهامات بالتحرش ضد قاضي سابق

تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور | مجتمع

تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور

عاجل.. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي بخصوص مغادرة الحريري للسعودية | دولي

عاجل.. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي بخصوص مغادرة الحريري للسعودية

الفرح صناعة مغربية أيضا

قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 11:26 قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين | بوليتيك
قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ينتظر أن يرد وزير الاقتصاد المالية عشية اليوم على تدخلات الفرق النيابية على الجزء الأول من المشروع في أفق حسمه يوم غد الجمعة لإحالته على

شوف تيفي

 يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ينتظر أن يرد وزير الاقتصاد المالية عشية اليوم على تدخلات الفرق النيابية على الجزء الأول من المشروع في أفق حسمه يوم غد الجمعة لإحالته على مجلس المستشارين إبتداء من الأسبوع المقبل.

 ورغم الدعم الذي لقيته الحكومة من تدخلات رؤساء الفرق المنتمين للأغلبية، حيث أشادوا بشكل عام على مشروع القانون الذي يهدف إلى تنزيل البرنامج الحكومي الذي سبق وأن أعلنت عنه هيئة الأغلبية مباشرة بعد تعيين الحكومة.

 وأعتبرت فرق الاغلبية أن توجهات مشروع قانون المالية في عمومها تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطن والمقاولة، حيث تسعى الحكومة من خلال مواده لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الاستثمارات العمومية.

 من جهتها ترى فرق المعارضة بأن ميزانية 2018 جاءت بمبادرة فردية للحكومة وأغلبيتها، حيث لم تشرك باقي المتدخلين بمن فيهم فرق المعارضة، وتوجهت للحل السهل وهو الزيادة في الضرائب على المواد الموجهة للمواطنين، وتحاشت الخوض في الاشكالات الأساسية والأعطاب التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الاستثمارات الحكومة الأغلبية قانون المالية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان | بوليتيك

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان

الملك محمد السادس: المرحلة المقبلة لورش الجهوية ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى | بوليتيك

الملك محمد السادس: المرحلة المقبلة لورش الجهوية ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى

الجنرال عبد الحق القادري في العناية المركزة منذ أيام | بوليتيك

الجنرال ''عبد الحق القادري'' في العناية المركزة منذ أيام

الجنرال عبد الحق القادري في العناية المركزة منذ أيام | بوليتيك

الجنرال ''عبد الحق القادري'' في العناية المركزة منذ أيام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح | تسجيلات صوتية
منذ 9 دقائق

عاجل.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح

بالفيديو..كواليس خاصة ..هكذا يستعد فريق الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العرش | خارج البلاطو

بالفيديو..كواليس خاصة ..هكذا يستعد فريق الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العرش

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :16 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :16 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 16 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 16 نونبر 2017

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. الموت يفجع الفنانة أمينة رشيد ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح

فضيحة تهز العالم العربي..فنانة عربية مشهورة دارت فيديو كليب إباحي+صور | منوعات

فضيحة تهز العالم العربي..فنانة عربية مشهورة دارت فيديو كليب إباحي+صور

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان | بوليتيك

المالكي يعول على العثماني لإكرام ضيوف البرلمان

قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين | بوليتيك

قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.