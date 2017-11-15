قانون المالية...الأغلبية تعول على الاستثمار والمعارضة تتخوف على جيوب المواطنين ﻿

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ينتظر أن يرد وزير الاقتصاد المالية عشية اليوم على تدخلات الفرق النيابية على الجزء الأول من المشروع في أفق حسمه يوم غد الجمعة لإحالته على

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يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ينتظر أن يرد وزير الاقتصاد المالية عشية اليوم على تدخلات الفرق النيابية على الجزء الأول من المشروع في أفق حسمه يوم غد الجمعة لإحالته على مجلس المستشارين إبتداء من الأسبوع المقبل.

ورغم الدعم الذي لقيته الحكومة من تدخلات رؤساء الفرق المنتمين للأغلبية، حيث أشادوا بشكل عام على مشروع القانون الذي يهدف إلى تنزيل البرنامج الحكومي الذي سبق وأن أعلنت عنه هيئة الأغلبية مباشرة بعد تعيين الحكومة.

وأعتبرت فرق الاغلبية أن توجهات مشروع قانون المالية في عمومها تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطن والمقاولة، حيث تسعى الحكومة من خلال مواده لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الاستثمارات العمومية.

من جهتها ترى فرق المعارضة بأن ميزانية 2018 جاءت بمبادرة فردية للحكومة وأغلبيتها، حيث لم تشرك باقي المتدخلين بمن فيهم فرق المعارضة، وتوجهت للحل السهل وهو الزيادة في الضرائب على المواد الموجهة للمواطنين، وتحاشت الخوض في الاشكالات الأساسية والأعطاب التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.