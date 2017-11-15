مثير..منتخب إيطاليا يبعد منتخب عربي من أجل المشاركة في مونديال روسيا ﻿

طالبت مجموعة من الصحف الإيطالية، الاعتماد على الفقرة السابقة في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان مشاركة منتخب بلادهم في نهائيات كأس العالم 2018، على حساب إحدى الدول العربية.

" شوف سبور "

طالبت مجموعة من الصحف الإيطالية، الاعتماد على الفقرة السابقة في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان مشاركة منتخب بلادهم في نهائيات كأس العالم 2018، على حساب إحدى الدول العربية.



وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أنه في حال اعتذرت إحدى الدول العربية عن المشاركة في المونديال بسبب أزماتها السياسية، يمكن للإتحاد الدولي العودة إلى الفقرة السابعة التي تمنح للمنتخبات المتقدمة في الترتيب العالمي فرصة تعويضها دون الرجوع إلى نتائج التصفيات، بحيث يختار "فيفا" الفرق التي لم تتأهل وتحتل رتب متقدمة.

وحددت الصحيفة لائحة بعض المنتخبات المتأهلة، معتبرة أنها عرضة للانسحاب أو الاستبعاد بسبب ظروف سياسية على حد قولها، من بينها المملكة العربية السعودية ومنتخب مصر إضافة إلى كوريا الجنوبية وإيران.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال فشل إحدى المنتخبات المتأهلة في المشاركة لظروف سياسية، فإن منتخب الشيلي هو المرشح الأول في تعويضها علما أنه يحتل التصنيف التاسع في لائحة الفيفا، بينما يحتل المنتخب الإيطالي التصنيف الخامس عشر.