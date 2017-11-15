سكوب..هذا جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن محامي ''المعلم'' ومحامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، أعدا ملفاتهما الخاصة بجلسة الحسم والتي ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

"شوف تيفي"



في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن محامي "المعلم" ومحامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، أعدا ملفاتهما الخاصة بجلسة الحسم والتي ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الجلسة والتي سيتم عقدها الأسبوع المقبل، ستعرف مواجهة بين المجرد ولورا برويل للمرة الثانية، مشيرا إلى أن المحكمة المكلفة بهذه القضية، من المنتظر أن تعلن عن قرارها النهائي.

وأكد ذات المصدر إلى أن تخلف الفنان المغربي أو الفتاة الفرنسية عن الحضور إلى الجلسة، قد يدفع بالمحكمة إلى تأجيل النظر في الملف، إلى غاية شهر دجنبر المقبل.