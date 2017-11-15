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اتهامات بالتحرش ضد قاضي سابق

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 10:36 اتهامات بالتحرش ضد قاضي سابق | دولي
اتهامات بالتحرش ضد قاضي سابق
وجهت سيدتان اتهامات جديدة مساء أمس ضد روي مور القاضي السابق في المحكمة العليا في ولاية ''الاباما''، بالتحرش.

شوف تيفي

وجهت سيدتان اتهامات جديدة مساء أمس ضد روي مور القاضي السابق في المحكمة العليا في ولاية "الاباما"، بالتحرش.

وذكر موقع "بي بي سي" أن امرأة من "غادسدن" مسقط رأس القاضي في "ألاباما" قالت إنه قام بملامستها عندما كانت في مكتبه في العام 1991.

كما أشار نفس الموقع إلى أن امرأة أخرى قالت إنه دعاها إلى الخروج معه في العام 1982 عندما كانت لا تزال في الـ17 بينما كان هو في الثلاثينات من العمر، وذكرت أن "مور" قد أخبرها أنه يخرج مع فتيات من سنها دائما.

وكشف نفس الموقع أن هذه الاتهامات التي وجهتها هاته النساء ضد "مور" ليست الأولى إذ تقدمت 5 نساء قبلا بشكاوى ضده، وقالت إحداهن إنه تحرش بها قبل عقود عندما كانت في الـ14 من عمرها.

وللإشارة فإن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" صرح بأن على "مور" أن يتخلى عن ترشحه إذا صحت الاتهامات ضده، مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يجب تدمير الحياة السياسية لأي شخص بمجرد اتهامات.

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