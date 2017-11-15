صانعا حلم التأهل لمونديال روسيا ضمن التشكيلة المثالية للفيفا ﻿

تمكن صانعا حلم التأهل إلى مونديال روسيا من دخول التشكيلة المثالية الأسبوعية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تألقهما في تصفيات كأس العالم أمام الفيلة.

" شوف سبور "

تمكن صانعا حلم التأهل إلى مونديال روسيا من دخول التشكيلة المثالية الأسبوعية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تألقهما في تصفيات كأس العالم أمام الفيلة.

واختير كل من العميد المهدي بنعطية ونبيل درار، اللذين سجلا هدفين قاتلين على منتخب الكوت ديفوار برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 ضمن التشكيلة المثالية للتصفيات.

وتضم تشكيلة الأسبوع المثالية للاتحاد مجموعة من المحترفين العالميين، كلاعب دافيد سيلفا الممارس رفقة مانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، إلى جانب ريكاردو رودريغيز، لاعب المنتخب السويسري والمحترف في آسي ميلانو الإيطالي.