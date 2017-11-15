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تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 10:14 تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور | مجتمع
تجربة جد خطيرة..شاب دار تجربة الموت وكفنوه ودفنوه وهو حي+صور
قام ''محمد درويش'' وهو شاب عراقي أمس الأربعاء، بخطوة مثيرة، أطلق عليها ''تجربة الموت المفاجئ والإحساس بالموتى''، وذلك في محاولة منه إقناع الشباب بالتفكير بالآخرة والقبر.

"شوف تيفي"

قام "محمد درويش" وهو شاب عراقي أمس الأربعاء، بخطوة مثيرة، أطلق عليها "تجربة الموت المفاجئ والإحساس بالموتى"، وذلك في محاولة منه إقناع الشباب بالتفكير بالآخرة والقبر.

وحسب موقع "اليوم السابع" فإن الشاب العراقي قرر قضاء ليلة كاملة تحت الأرض فى قبر بعد تغسيله وتكفينه، مشيرا إلى أن "الدرويش" أعلن فى التاسعة صباح أمس أنه سيقضي الليلة فى قبر على عمق متر ونصف المتر، وأنه سيتم دفنه تحت التراب فى أحد المقابر، وكتب على حسابه على فيسبوك أن المعدات المستخدمة فى هذه المغامرة هى "جهاز نداء تحت القبر وآخر خارجه وأنبوب لتوصيل الهواء للقبر بالإضافة إلى كاميرا فوق سطح القبر وأخرى تحته، وجهاز تنفس فوق سطح القبر تحسبًا لحال الاختناق الشديد، ونشر الشاب صورة قال إن التقطها من داخل القبر بعد 4 ساعات تحت الأرض وكتب "الرهبة لا توصف".

وأوضح المصدر ذاته بأن الشاب ورغم وعيه الشديد بمخاطر التجربة التى كتبها بنفسه "اختناق، ضغط شديد، حرارة عالية، انهدام القبر، خوف مرعب" إلا أنه برر إقدامه عليها بأن ذلك سيوجه الشباب إلى التفكير فى الآخرة والقبر وأنه يريد الإحساس بالموتى وتجربة الموت المفاجئ.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القبر الدرويش العراقي الآخرة

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