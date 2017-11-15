 البيرو يمر لكأس العالم 2018 على حساب نيوزيلندا ويكمل عقد المنتخبات المتأهلة ﻿
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البيرو يمر لكأس العالم 2018 على حساب نيوزيلندا ويكمل عقد المنتخبات المتأهلة

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 10:10 البيرو يمر لكأس العالم 2018 على حساب نيوزيلندا ويكمل عقد المنتخبات المتأهلة | سبور
البيرو يمر لكأس العالم 2018 على حساب نيوزيلندا ويكمل عقد المنتخبات المتأهلة
حسم منتخب البيرو مشاركته في نهائيات كأس العام 2018 بروسيا، اليوم الخميس بعد تحقيق الفوز على نظيره النيوزيلندي بهدفين نظيفين في إياب ملحق تصفيات القارات ليكتمل عدد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى أكبر

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حسم منتخب البيرو مشاركته في نهائيات كأس العام 2018 بروسيا، اليوم الخميس بعد تحقيق الفوز على نظيره النيوزيلندي بهدفين نظيفين في إياب ملحق تصفيات القارات ليكتمل عدد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى أكبر محفل رياضي في العالم بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب.

وسجل جيفرسون فارفان لاعب منتخب البيرو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ليضيف اللاعب كريس مارتن الهدف الثاني في حدود الدقيقة 68.

وفشلت نيوزيلندا في هز شباك البيرو رغم إشراك اللاعب كريس وود في الشوط الثاني، بحيث نجحت في إيصال التمريرات الطويلة إلى مهاجم بيرنلي فارع الطول لكن دون جدوى.

واحتل البيرو، المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي "الفيفا"، وسيكون في المستوى الثاني في القرعة التي ستقام في فاتح من شهر دجنبر المقبل في موسكو.

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