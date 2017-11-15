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مركب محمد الخامس سيحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية لمنافسات الشان

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 10:08 مركب محمد الخامس سيحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية لمنافسات الشان | سبور
مركب محمد الخامس سيحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية لمنافسات الشان
سيستضيف مركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء مباريات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لحساب المجموعة الأولى، وستجرى على أرضيته أيضا المباراة الافتتاحية للمسابقة ثم المباراة النهائية

شوف سبور

 سيستضيف مركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء مباريات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لحساب المجموعة الأولى، وستجرى على أرضيته أيضا المباراة الافتتاحية للمسابقة ثم المباراة النهائية، في حين سيستقبل ملعب مراكش الكبير مباريات المجموعة الثانية، وملعب طنجة ابن بطوطة لقاءات المجموعة الثالثة، بينما سيستضيف ملعب أدرار بأكادير مباريات المجموعة الرابعة.

تجدر الإشارة، إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس أغلق أبوابه على وجه البيضاويين قبل أسبوعين من أجل استكمال الصيانة.

يشار أيضا، أن « الكاف » منح للمغرب شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين مطلع يناير المقبل.

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