عيد وطني لشعب البيرو بعد المرور لنهائيات كأس العالم 2018 ﻿

قررت حكومة البيرو منح الجماهير يوم عطلة، بمناسبة تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 على حساب منتخب نيوزيلندا بعد غياب دام 36 سنة باعتباره عيدا وطنيا.

" شوف سبور "

قررت حكومة البيرو منح الجماهير يوم عطلة، بمناسبة تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 على حساب منتخب نيوزيلندا بعد غياب دام 36 سنة باعتباره عيدا وطنيا.

وقال كريستيان كويفا، لاعب منتخب البيرو، في تصريح لوسائل الإعلام، إن التأهل إلى المونديال حلم أصبح حقيقة والآن حان وقت الاحتفال، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل والاستعداد للنهائيات.

وعبر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب البيرو بعد المباراة، عن سعادته لاستعداد شعب البيرو قائلا : " أنجزنا المهمة شكرا لكم حققنا إنجازا مهما لهذا البلد".

ويحتل البيرو المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي "الفيفا" وسيكون في المستوى الثاني في القرعة التي ستسحب في الأول من دجنبر المقبل في موسكو.