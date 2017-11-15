هذه هي المنتخبات التي حافظت على تواجدها في نهائيات كأس العالم ﻿

تمكنت ثماني منتخبات في الحفاظ على مشاركتها في التأهل لنهائيات كأس العالم خلال الدورات التي أعقبت مونديال فرنسا 1998 بعد استفادتها من رفع عدد المنتخبات المشاركة داخل القارات.

" شوف سبور "

تمكنت ثماني منتخبات في الحفاظ على مشاركتها في التأهل لنهائيات كأس العالم خلال الدورات التي أعقبت مونديال فرنسا 1998 بعد استفادتها من رفع عدد المنتخبات المشاركة داخل القارات.

وكشفت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن المنتخب الأرجنتيني والبرازيل نجحا في التواجد في النهائيات بـ 32 منتخبا، علما أنهما استفادا من رفع عدد المقاعد المخصصة للقارة الأمريكية الجنوبية إلى خمسة مقاعد، ليتمكن منتخب البرازيل من الفوز باللقب العالمي سنة 2002 ، بينما حقق غريمه الأرجنتيني الوصافة سنة 2014.

وبالنسبة للقارة الأوروبية، فقد تمكنت أربع منتخبات في التأهل بانتظام للنهائيات العالمية بعدما استفادت هي الأخرى من رفع الحضور الأوروبي إلى 13 مقعدا ويتعلق الأمر بكل من منتخب ألمانيا بطل مونديال 2014 والوصيف سنة 2002، وإسبانيا بطل مونديال 2010، وفرنسا وصيفة البطل سنة 2006، و إنجلترا التي اكتفت بالتأهل دون أن تترك بصمة لها في النهائيات.

وعن قارة آسيا نجح منتخب اليابان وكوريا الجنوبية في التأهل للنهائيات، بعد استفادتهما من رفع المقاعد الآسيوية في المونديال إلى خمسة مقاعد، ليساهم ذلك في تسهيل مهمتهما في التصفيات بما فيها دورة 2002 التي تقاسم المنتخبان استضافتها وتنظيم فعالياتها.