المنتخب المغربي يخلق الاستثناء في قرعة كأس العالم 2018 ﻿

خلق المنتخب المغربي الاستثناء في قرعة كأس العالم 2018 بعد اكتمال عدد المنتخبات المشاركة، بحيث لن يواجه الأسود أي منتخب عربي آخر في دور المجموعات بناء على قواعد الاتحاد الدولي '' فيفا '' الذي يحظر وجود

" شوف سبور "

خلق المنتخب المغربي الاستثناء في قرعة كأس العالم 2018 بعد اكتمال عدد المنتخبات المشاركة، بحيث لن يواجه الأسود أي منتخب عربي آخر في دور المجموعات بناء على قواعد الاتحاد الدولي " فيفا " الذي يحظر وجود منتخبين من نفس القارة، باستثناء أوروبا، أو من نفس المستوى بمجموعة واحدة.

وحسب تقارير إعلامية فهناك إمكانية وقوع منتخب مصر أو تونس "إفريقيا - مستوى ثالث"، مع السعودية "آسيا- مستوى رابع" في المجموعة ذاتها، مشيرة إلى أن منتخب المغرب لن يواجه أيا من المنتخبات الثلاث في مرحلة المجموعات، إذ يشترك "أسود الأطلس" مع السعودية في نفس المستوى، كما ستجنبه القرعة مواجهة مصر أو تونس من المستوى الثالث باعتبارهما منتخبين ينتميان إلى القارة ذاتها.



فيما يلي المستويات النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم :

المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

- المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروغواي، كرواتيا، بيرو.

- المستوى الثالث: أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك.

- المستوى الرابع: نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية، صربيا.