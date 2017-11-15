مثير وبالصور.. زيت العود ديال البلاد كيتباع عندنا بـ 65 درهم وفي أوروبا بـ 60 ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر سعر منتوج محلي لزيت الزيتون والذي يبلغ سعره كما قيل 65 درهما بالمغرب، وبعد تصديره فبدل أن ترتفع قيمته تنخفض لحوالي 60 درهم.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر سعر منتوج محلي لزيت الزيتون والذي يبلغ سعره كما قيل 65 درهما بالمغرب، وبعد تصديره فبدل أن ترتفع قيمته تنخفض لحوالي 60 درهم.

وأوضح نشطاء في تفاعلهم بأن الفرق بين السعر بالمغرب وبعد تصديره يعتبر مفارقة عجيبة، مؤكدين بأن الأمر الطبيعي هو انخفاض سعر هذا المنتوج ببلده الأصلي وارتفاعه في حال تصديره.

من جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للسخرية من هذه المفارقة داعين الشركة المنتجة لهذا المنتوج المعروف بالمغرب إلى الخروج بتوضيح يكشف الأسباب الكامنة وراء هذا الفرق في الأسعار.