الفيلم الرومانسي الأشهر ''تايتانيك'' يعود إلى شاشات السنيما بحلة جديدة ﻿

بمناسبة الذكرى العشرين لعرض ''تايتانيك''، يعود الفيلم الرومانسي مرة أخرى إلى شاشات السينما في حلة جديدة، وسيعرض ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

''شوف تيفي''



بمناسبة الذكرى العشرين لعرض ''تايتانيك''، يعود الفيلم الرومانسي مرة أخرى إلى شاشات السينما في حلة جديدة، وسيعرض ابتداء من شهر دجنبر المقبل.



وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فنية فقد أكد جيمس كاميرون مخرج الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار إجراء تعديل ببعض المشاهد، وإضافة مشهد جديد حذف قبل 20 عاما بسبب مأساويته.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن كاميرون، أعلن أن المشهد الذي حذف قبل 20 عاما ''يظهر بطلة الفيلم كيت وينسليت بعد خروجها من القارب بمفردها تبحث بين الناجين بعد ركوبها على أحد قوارب النجاة، بعد موت حبيبها ليوناردو دي كابريو .



وأكدت ذات المصادر بأن الفيلم سيكون جاهزا للعرض على شاشات السينما بالولايات المتحدة في الأول من شهر دجنبربتقنيات جديدة من بينها ثلاثية الأبعاد.