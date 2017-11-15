السلطات الأمنية تمنع التنقل الجماعي لجماهير نهائي كأس العرش ﻿

قررت السلطات الأمنية لمدينة الجديدة والدار البيضاء، منع السفر الجماعي لجماهير كأس العرش، إلى مدينة الرباط، خلال المباراة التي ستجمع بين نادي الرجاء البيضاوي والدفاع الجديدي، المقرر إجراؤها يوم

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قررت السلطات الأمنية لمدينة الجديدة والدار البيضاء، منع السفر الجماعي لجماهير كأس العرش، إلى مدينة الرباط، خلال المباراة التي ستجمع بين نادي الرجاء البيضاوي والدفاع الجديدي، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي عبد الله.



ووفقا للتعليمات الأمنية، سيتم تخصيص نقط التفتيش قبل الخروج من المدينتين، طبقا للوائح القانونية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تسعى لمحاربة الشغب في الملاعب.



ويسعى فريق الدفاع الجديدي للتتويج بلقب كأس العرش، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب الرجاء البيضاوي.