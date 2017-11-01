خطير.. ''مقرقبون'' يخربون سيارة أميرة بسلا ﻿

لجأ أشخاص يتعاطون الأقراص المهلوسة إلى تكسير سيارة تابعة لموكب أميرة بحي سيدي موسى بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في حالة استنفار أمنى قصوى، وانتقلت عناصر أمنية مختلطة من الشرطة القضائية

''شوف تيفي''

لجأ أشخاص يتعاطون الأقراص المهلوسة إلى تكسير سيارة تابعة لموكب أميرة بحي سيدي موسى بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في حالة استنفار أمنى قصوى، وانتقلت عناصر أمنية مختلطة من الشرطة القضائية والأمن العمومي والدراجين والاستعلامات العامة، إلى مسرح الحادث بحثا عن المتورطين، كما أنجزت تقارير في الموضوع، أحيلت على مصالح مختلفة، وقضى رجال البحث الجنائي ليلة بيضاء بحثا عن الجانحين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس فقد أوضح مصدر مطلع أن سائق الأميرة ركن السيارة بمحيط منزل والدته التي كان في زيارة لها، قبل أن يباغته ثلاثة أشخاص كانوا تحت تأثير تناول الحبوب المهلوسة، وكسروا زجاج السيارة، وبعدها لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، واستطاعت الفرقة الأمنية بتنسيق مع المخبرين الاهتداء إلى هوية العقل المدبر الذي يلقب بـ ''ولد تفاحة'' وداهمت بيت أسرته دون جدوى، كما قامت الضابطة القضائية بإجراء معاينة على العربة وإنجاز محضر قانوني حول حجم الخسائر التي تكبدتها السيارة الأميرية.

واستنادا إلى مصادر اليومية فالمحققون استمعوا إلى سائق السيارة، والذي أكد أنه يعتبر ضمن السائقين المكلفين بسيارات الخدمة في ملكية الأميرة، وكان يتنقل بين قصرها الواقع بالصخيرات ومدن الرباط وسلا وتمارة، لقضاء مختلف الأغراض، تحت إمرة رؤسائه المباشرين، وحررت عناصر الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق المبحوث عنه الرئيسي.