 فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي ﻿
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فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 02:12 فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي | مجتمع
فيديو جد مؤلم يهز المغاربة ..مسخوطة الوالدين جرات على الأم ديالها ولاحتها للشارع..شوفو هاذ الأم كيفاش كتبكي
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الأربعاء مقطع فيديو جد مؤلم يهز النفوس و يدمي القلوب، ظهرت خلاله سيدة مسنة وهي تذرف الدموع بحرارة وتكشف عن قيام ابنتها بطردها من منزلها.

''شوف تيفي ''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الأربعاء مقطع فيديو جد مؤلم يهز النفوس و يدمي القلوب، ظهرت خلاله سيدة مسنة وهي تذرف الدموع بحرارة وتكشف عن قيام ابنتها بطردها من منزلها.

وأوضحت هذه السيدة المكلومة بأن ابنتها التي تعيش في سويسرا قامت بطردها من المنزل لتجد نفسها في الشارع تعاني التشرد والمرض.

وتفاعل آلاف المغاربة النشطاء مع الفيديو حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم و صدمتهم، داعين أصحاب القلوب الرحيمة إلى التحرك وتقديم يد المساعدة إلى هذه الأم التي أفنت حياتها في تربية ابنتها ليكون جزاؤها الطرد والحرمان والتشرد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء القلوب الرحيمة الأم الابنة

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