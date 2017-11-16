الجنرال ''عبد الحق القادري'' في العناية المركزة منذ أيام ﻿

يوجد الجنرال ''عبد الحق القادري'' في العناية المركزة، بالمستشفى العسكري بالرباط منذ أيام، في وضعية حرجة.

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يوجد الجنرال ''عبد الحق القادري'' في العناية المركزة، بالمستشفى العسكري بالرباط منذ أيام، في وضعية حرجة.

ووفق جريدة أخبار اليوم، فالجنرال القادري ظل أحد أعمدة الجيش المغربي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وخريج الأكاديمية العسكرية بمكناس، ومنها إلى قيادة الأركان العامة، حيث اشتغل إلى جانب أحمد الدليمي في مديرية الدراسات والمستندات ''لادجيد'' قبل أن يخلفه على رأس المكتب طيلة الفترة مابين 1983 و 2001.

وحسب ذات المصدر، فقد أحيل الجنرال القادري على التقاعد بطلب منه سنة 2004، وتفرغ للشأن الثقافي والفكري، ومن أبرز أنشطته تأسيس مكتبة باسم عائلته في الجديدة سنة 2010.