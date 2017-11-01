الجامعة تلجأ للمحكمة الدولية في قضية الحدادي ﻿

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستتجه نحو المحكمة الدولية في لوزان السويسرية من أجل ضم اللاعب منير الحدادي في صفوف المنتخب المغربي للمشاركة في

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستتجه نحو المحكمة الدولية في لوزان السويسرية من أجل ضم اللاعب منير الحدادي في صفوف المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وسبق للاعب الحدادي أن عبر رفقة عائلته عن رغبته في تمثيل الأسود قبل نهاية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وطالب الاتحاد الدولي في الإسراع باتخاد الإجراءات المعمول بها للدفاع عن ألوان المنتخب المغربي.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اتصال هاتفي مع شوف سبور، أن ملف الحدادي لازال مغلقا ولا جديد لحدود الساعة في قضيته.