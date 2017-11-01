السلطات الأمنية بالقنيطرة تفتح تحقيقا لكشف حادث وفاة إمرأة ستينية ﻿

قامت السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة قبل قليل بفتح تحقيق في حادث وفاة ستينية لتحديد ملابسات الوفاة.

شوف تيفي

قامت السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة قبل قليل بفتح تحقيق في حادث وفاة ستينية لتحديد ملابسات الوفاة.

حيث علمت قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل أن السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة قد نقلت جثة إمرأة ستينية إلى مستودع الأموات وبدأت بفتح التحقيق في حادث وفاتها؛ بعد أن عثر عليها جيرانها ميتة متحللة في منزلها بعد مرور ثلاتة أيام على وفاتها.

ويشار إلى أن سكان منطقة الخبازات بمدينة القنيطرة قد عثروا على جثة جارتهم الستينية في منزلها بعد أن غابت عن أنظارهم لمدة 3 أيام مما أدخل الشك في نفوسهم حيث قاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت معية رجال المطافئ وعناصر من الشرطة العلمية والقضائية الذين قاموا بكسر الباب الحديدي لمنزل الميتة