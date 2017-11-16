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تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 01:02 تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز | اقتصاد
تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز
تم مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، تنظيم حفل توزيع مجموعة من الجوائز على عدد من العلامات التجارية المغربية المشاركة في جائزة ''موروكو أواردز'' في دورته الثامنة، وذلك بحضور مجموعة من الفعاليات

شوف تيفي

تم مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، تنظيم حفل توزيع مجموعة من الجوائز على عدد من العلامات التجارية المغربية المشاركة في جائزة ''موروكو أواردز'' في دورته الثامنة، وذلك بحضور مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية.

وعرف الحفل، توزيع ثمانية جوائز على مجموعة من العلامات المغربية التي تتميز بالعديد من الخصائص والتي جرى اختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من أربعة أعضاء.

هذا وحصلت مجموعة من الشركات والعلامات التجارية على جائزة ''موروكو أواردز'' ويتعلق الأمر بكل من البنك الشعبي،جودة؛أماز،إنجاز المغرب،وغيرهم.

تجدر الإشارة، إلى أن الحفل المذكور عرف غياب مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي نظرا لإنشغاله بأمور الدولة.

 

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اقتصاد علامات تجارية شوف تيفي موروكوأواردز المغرب شوف تيفي

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