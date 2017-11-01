حرامي'' يجبر هناء الإدريسي على الطيران إلى لبنان'' ﻿

حلت الفنانة المغربية هناء الإدريسي الأسبوع الماضي ، بلبنان لتصوير أغنيتها العراقية ''حرامي''، المنتظر طرحها قريبا في الأسواق وهي الأغنية التي تعود بها الفنانة المغربية بشكل مختلف وبلمسة فنية

شوف تيفي

حلت الفنانة المغربية هناء الإدريسي الأسبوع الماضي ، بلبنان لتصوير أغنيتها العراقية ''حرامي''، المنتظر طرحها قريبا في الأسواق وهي الأغنية التي تعود بها الفنانة المغربية بشكل مختلف وبلمسة فنية متميزة عرفت دمج الإيقاع الخليجي بالغربي في قالب فني متفرد.

وعلمت قناة ''شوف تيفي '' أن ''حرامي'' تعاملت من خلالها الفنانة المغربية مع ألمع الأسماء الفنية على الساحة العربية، حيث صاغ كلماتها رامي العبودي وقام بتلحينها سيف عامر، صاحب أغنية موجوع قلبي التي تحظى بشهرة كبيرة في المغرب والعالم العربي، في حين وزعت من قبل محب الراوي، وماستورينغ طوني حداد، والعمل من إنتاج هناء الإدريسي.

كما علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية قد اختارت تصوير أغنيتها تحت إشراف المخرجة اللبنانية ''نور طرباي''، التي اتفقت رؤيتها الفنية للكليب مع تصور هناء الإدريسي التي تطمح إلى العودة بشكل احترافي لا يقل عن أعمالها السابقة.

والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية هناء الإدريسي، هي خريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته الثالثة واستطاعت أن تبلغ المراحل النهائية من المسابقة رفقة كل من النجم اللبناني جوزيف عطية والمصري هاني حسين وحققت نجاحا وانتشارا كبيرين حيث لا زالت تحتفظ بجمهور عريض رغم غيابها لفترة مهمة عن الساحة الفنية، كما سبق للفنانة هناء أنّ أدّت أغنية باللهجة اللبنانية حملت عنوان: ''ما بصدق''، إضافة إلى ديو غنائي جمعها والفنان جو أشقر بعنوان: ''لا سهر سهر''، كما طرحت أغنية وطنية مغربية بعنوان ''بلاد الأمان''، في حين كان آخر عمل فني لها بعنوان ''يخرب بيتك''.