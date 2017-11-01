سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية ﻿

غرد رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم تغريدة على صفحته الرسمية ''تويتر'' يجيب فيها على الرئيس اللبناني ويطمئنه أنه بخير مضيفا أن عودته لبلاده باتت جد قريبة.

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غرد رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم تغريدة على صفحته الرسمية ''تويتر'' يجيب فيها على الرئيس اللبناني ويطمئنه أنه بخير مضيفا أن عودته لبلاده باتت جد قريبة.

وجاء رد ''الحريري'' بعد أن صرح الرئيس اللبناني ''ميشال عون'' اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة ''سعد الحريري'' ''محتجز'' في السعودية، وأن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتفاوض حول استقالة الحريري.

حيث ذكر موقع ''بي بي سي'' بالعربي أن عون قد صرح -أمام المجلس الوطني للإعلام- أن الحريري الذي قدم استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الجاري ''محتجز وموقوف في السعودية'' مضيفا ''نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد لبنان''.

وكشف نفس الموقع أن عون اعتبر أن ما يحصل مع الحريري يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا وشرعية حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن توقيف أحد بدون سبب، وفق قوله.

وذكر الموقع أن وزير الخارجية جبران باسيل قد صرح أمس بأن بلاده قد تعلن خطوات جديدة إذا لم يرجع رئيس الوزراء المستقيل من السعودية قبل الأحد المقبل، ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى تأمين عودة الحريري لإنهاء حالة الشك ودعم استقرار لبنان.

ويشار إلى أن البطريارك الماروني الكاردينالبشارة الراعي قد التقى أمس الحريري في العاصمة السعودية، وذلك بعد لقاء جمعه بكل من الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهدمحمد بن سلمان. وقد جدد الحريري أمس القول إنه سيعود إلى لبنان خلال يومين على أن تبقى عائلته في الرياض.