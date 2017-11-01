 سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..هاذ الشي ولى كيخلع: طفل عندو 14 سنة نتاحر بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

صادم..هاذ الشي ولى كيخلع: طفل عندو 14 سنة نتاحر بالفقيه بنصالح

تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز | اقتصاد

تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز

حرامي يجبر هناء الإدريسي على الطيران إلى لبنان | ثقافة و فنون

حرامي'' يجبر هناء الإدريسي على الطيران إلى لبنان''

سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية | دولي

سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية

بالفيديو..الجماهير الودادية محيحة فوسط ملعب مراكش خلال مباراة الجيش و الوداد | بووز

بالفيديو..الجماهير الودادية محيحة فوسط ملعب مراكش خلال مباراة الجيش و الوداد

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف الوزير الأول الفرنسي بالرباط | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف الوزير الأول الفرنسي بالرباط

المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي | بوليتيك

المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني منار | ثقافة و فنون

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني '' منار ''

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس | مجتمع

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس

الفرح صناعة مغربية أيضا

سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 00:22 سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية | دولي
سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية
غرد رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم تغريدة على صفحته الرسمية ''تويتر'' يجيب فيها على الرئيس اللبناني ويطمئنه أنه بخير مضيفا أن عودته لبلاده باتت جد قريبة.

شوف تيفي

غرد رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم تغريدة على صفحته الرسمية ''تويتر'' يجيب فيها على الرئيس اللبناني ويطمئنه أنه بخير مضيفا أن عودته لبلاده باتت جد قريبة.

وجاء رد ''الحريري'' بعد أن صرح الرئيس اللبناني ''ميشال عون'' اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة ''سعد الحريري'' ''محتجز'' في السعودية، وأن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتفاوض حول استقالة الحريري.

حيث ذكر موقع ''بي بي سي'' بالعربي أن عون قد صرح -أمام المجلس الوطني للإعلام- أن الحريري الذي قدم استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الجاري ''محتجز وموقوف في السعودية'' مضيفا ''نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد لبنان''.

وكشف نفس الموقع أن عون اعتبر أن ما يحصل مع الحريري يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا وشرعية حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن توقيف أحد بدون سبب، وفق قوله.

وذكر الموقع أن وزير الخارجية جبران باسيل قد صرح أمس بأن بلاده قد تعلن خطوات جديدة إذا لم يرجع رئيس الوزراء المستقيل من السعودية قبل الأحد المقبل، ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى تأمين عودة الحريري لإنهاء حالة الشك ودعم استقرار لبنان.

ويشار إلى أن البطريارك الماروني الكاردينالبشارة الراعي قد التقى أمس الحريري في العاصمة السعودية، وذلك بعد لقاء جمعه بكل من الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهدمحمد بن سلمان. وقد جدد الحريري أمس القول إنه سيعود إلى لبنان خلال يومين على أن تبقى عائلته في الرياض. 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد يطئمن عون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

التعذيب يدفع الملياردير الوليد بن طلال لمحاولة الانتحار بقطع عروقه | دولي

''التعذيب'' يدفع الملياردير ''الوليد بن طلال'' لمحاولة الانتحار بقطع عروقه

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة | دولي

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي | دولي

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب | دولي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العامري..فريق الوداد كان عليه ضغط كبير فمباراة الجيش وها علاش | خارج البلاطو
منذ 53 دقيقة

العامري..فريق الوداد كان عليه ضغط كبير فمباراة الجيش وها علاش

عموتة بعد مباراة الوداد والجيش.. العامري مدرب كبير و حنا كنتعلمو منو | خارج البلاطو

عموتة بعد مباراة الوداد والجيش.. العامري مدرب كبير و حنا كنتعلمو منو

وخا مربحوش الجيش.. الجماهير الودادية ناشطة فملعب مراكش الكبير | خارج البلاطو

وخا مربحوش الجيش.. الجماهير الودادية ناشطة فملعب مراكش الكبير

بالفيديو..التفاصيل الكاملة الخاصة بأبعاد الزيارة الملكية لدولتي الإمارات وقطر‎ | خبر اليوم

بالفيديو..التفاصيل الكاملة الخاصة بأبعاد الزيارة الملكية لدولتي الإمارات وقطر‎

﻿

آخر المستجدات

صادم..هاذ الشي ولى كيخلع: طفل عندو 14 سنة نتاحر بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
منذ 28 دقيقة

صادم..هاذ الشي ولى كيخلع: طفل عندو 14 سنة نتاحر بالفقيه بنصالح

تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز | اقتصاد

تتويج مجموعة من العلامات التجارية المغربية في موروكو أواردز

حرامي يجبر هناء الإدريسي على الطيران إلى لبنان | ثقافة و فنون

حرامي'' يجبر هناء الإدريسي على الطيران إلى لبنان''

سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية | دولي

سعد الحريري يطمئن عون ويعده بالعودة قريبا بعد أن صرح الأخير أنه محتجز في السعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.