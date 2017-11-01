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هذا جديد المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 00:16 هذا جديد المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني | سبور
هذا جديد المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني
في الوقت الذي كشف فيه فوزي لقجع أن المنتخب الوطني المغربي توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتني لخوض مباراة إعدادية استعدادا لنهائيات مونديال روسيا 2018، أكدت صحيفة أرجنتينية أن لاشيء حسم إلى حد الآن

شوف سبور

في الوقت الذي كشف فيه فوزي لقجع أن المنتخب الوطني المغربي توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتني لخوض مباراة إعدادية استعدادا لنهائيات مونديال روسيا 2018، أكدت صحيفة أرجنتينية أن لاشيء حسم إلى حد الآن بخصوص المباراة المذكورة.

الصحيفة نفسها أوضحت أن القائمين على الاتحاد الأرجنتني مازالوا يتفاوضون مع مسؤولي بعض المنتخبات وحول الملعب التي ستحتضن تلك المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم مشيرة إلى أن المنتخب المغربي هو الخصم الرئيسي الذي لديه حظوظ أوفر لمواجهة منتخب ميسي في مارس المقبل.

وأضافت يومية أخبار اليوم نقلا عن ذات الموقع، أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه في 23 مارس المقبل منتخب إيطاليا الذي أقصي على يد منتخب السويد في مدينة بازل السويسرية مضيفا أن مدرب الأرجنتين سامباولي يعتزم برمجمة مباراة ودية ثانية قبل المونديال ضد فريق إفريقي أو آسيوي وأن المرشح الرئيسي هو المغرب.

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المباراة الودية المنتخب المغربي الأرجنتين سبور شوف تيفي

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