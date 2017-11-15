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المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 23:49 المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي | بوليتيك
المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي
كشف تقرير جديد خاص بمسح صفقات سباق التسلح في العالم أن المغرب يتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الصغيرة في المنطقة فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزوديه بالرغم من تسجيل انفتاح على الصناعة

شوف تيفي

 كشف تقرير جديد خاص بمسح صفقات سباق التسلح في العالم أن المغرب يتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الصغيرة في المنطقة فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزوديه بالرغم من تسجيل انفتاح على الصناعة الحربية الإيطالية والإسبانية في السنوات الأخيرة.

وأوضحت المعطيات التي تضمنها تقرير "سمول إرم سورفاي" أن المغرب من أكبر مشتري السلاح في المنطقة رفقة كل من الجزائر ومصر فيما تصنف معطيات الأمم المتحدة المغرب ضمن مستوردي الأسلحة الصغيرة بمبالغ قد تصل إلى 49 مليون دولار أمريكي في عام 2014.

وتشكل بلدان شمال إفريقيا أكبر مستوردي الأسلحة الصغيرة في القارة وسجل مركز التجارة الدولية أن متوسط التدفق السنوي للأسلحة الصغيرة إلى الشمال وإفريقيا يعادل 62 مليون دولار أمريكي فيما بلغت قيمة الواردات 93 مليون دولار أمريكي عام 2014 بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2013 وأكبر الدول المستوردة في المنطقة الإقليمية عام 2014 هي مصر والمغرب والجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها ليوم غد الخميس.

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السلاح الأمريكي مستورد بوليتيك المغرب شوف تيفي

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