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بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 23:19 بعد تأهل الأسود لمونديال روسيا.. رونار معجب بلاعب ودادي آخر | سبور
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عبرالناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب الودادي وليد الكرتي داعيا إياه إلى الإجتهاد أكثر حتى يكون ضمن الأسماء التي ستلتحق بالمنتخب الوطني في أقرب الأوقات.

شوف سبور

 عبرالناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب الودادي وليد الكرتي داعيا إياه إلى الإجتهاد أكثر حتى يكون ضمن الأسماء التي ستلتحق بالمنتخب الوطني في أقرب الأوقات.

وأماط رونار اللثام على طريقته في اختيار لاعبين من الدوري المحلي مؤكدا أنه يتابعهم عن قرب أو يكلف مساعديه لإعداد تقارير عنهم في مباريات البطولة.

وأضافت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن رونار يقف على الأسماء المرشحة خلال التدريبات مع المنتخب الأول وهو ماوقع مع بنشرقي الذي تابع في 4 حصص تدريبية رفقة منتخب السلامي.

 

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شوف تيفي سبور روسيا وداد كرتي رونار

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