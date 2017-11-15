منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس ﻿

تم اليوم الاربعاء منح سفيرة الملك بالولايات المتحدة،للا جمالة العلوي، لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس، في احتفال نظمه مجلس الشؤون العالمية بدالاس بحضور شخصيات تمثل الأوساط السياسية و الأكاديمية

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تم اليوم الاربعاء منح سفيرة الملك بالولايات المتحدة،للا جمالة العلوي، لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس، في احتفال نظمه مجلس الشؤون العالمية بدالاس بحضور شخصيات تمثل الأوساط السياسية و الأكاديمية وقطاع الطاقة.

وتم تقديم هذه التتويج المرموق إلى للا جمالة العلوي من قبل تينيل أتكينز، عضو مجلس مدينة دالاس ، نيابة عن عمدة المدينة مايكل رولينغز.

وقال أتكينز بهذه المناسبة، إن الأمر يتعلق بتقليد عريق في هذه الحاضرة الكبرى بولاية تكساس، يقضي بمنح هذا اللقب لضيوف المدينة من الشخصيات المرموقة.

وخاطب أتكينز، سفيرة صاحب الجلالة بالولايات المتحدة قائلا ،"نيابة عن عمدة المدينة، لي عظيم الشرف أن أمنحكم لقب مواطنة شرفية لدالاس".

وأكد أن "هذا التشريف هو عربون على المكانة الخاصة التي تحظى بها للا جمالة العلوي في قلوب المواطنين بهذه المدينة، والتقدير الكبير الدي يكنه لها مجلس دالاس".

وستعقد للا جمالة العلوي، في وقت لاحق اليوم ، لقاء مع عمدة مدينة دالاس .