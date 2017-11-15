 منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني منار | ثقافة و فنون

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني '' منار ''

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس | مجتمع

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس

طريف..شفارة شفرو فلوس من طاكسي راكب فيه بوليسي شوفو شنو طرا | حوادث و حقوق

طريف..شفارة شفرو فلوس من طاكسي راكب فيه بوليسي شوفو شنو طرا

بتوجيهات ملكية.. دراسة للثروة بالمغرب تؤكد تضاعفها خلال 14 سنة | بوليتيك

بتوجيهات ملكية.. دراسة للثروة بالمغرب تؤكد تضاعفها خلال 14 سنة

نجم الراب العالمي المغربي مونتانا.. في صورة مع محبوب عشاق الكرة العالمية رونالدينيو | ثقافة و فنون

نجم الراب العالمي المغربي مونتانا.. في صورة مع محبوب عشاق الكرة العالمية رونالدينيو

هشام الوالي لشوف تيفي: غادي نمشي لروسيا غير باش نتفرج فالمنتخب ماشي على قبل الروسيات | بووز

هشام الوالي لشوف تيفي: غادي نمشي لروسيا غير باش نتفرج فالمنتخب ماشي على قبل الروسيات

بوسعيد يعلن رفع دعم السكر في بداية 2018 | بوليتيك

''بوسعيد'' يعلن رفع دعم السكر في بداية 2018

بالفيديو..شوفو Tenue الجديد ديال الرجاء | بووز

بالفيديو..شوفو Tenue الجديد ديال الرجاء

كتهضر من قلبها و بدموع حارقة..عائشة أم مغربية تكرفصات منين مات ليها الراجل وخلاليها 2 بنات ..شوفو المعاناة | بووز

كتهضر من قلبها و بدموع حارقة..''عائشة'' أم مغربية تكرفصات منين مات ليها الراجل وخلاليها 2 بنات ..شوفو

الفرح صناعة مغربية أيضا

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 23:15 منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس | مجتمع
منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس
تم اليوم الاربعاء منح سفيرة الملك بالولايات المتحدة،للا جمالة العلوي، لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس، في احتفال نظمه مجلس الشؤون العالمية بدالاس بحضور شخصيات تمثل الأوساط السياسية و الأكاديمية

شوف تيفي:

تم اليوم الاربعاء منح سفيرة الملك بالولايات المتحدة،للا جمالة العلوي، لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس، في احتفال نظمه مجلس الشؤون العالمية بدالاس بحضور شخصيات تمثل الأوساط السياسية و الأكاديمية وقطاع الطاقة.

وتم تقديم هذه التتويج المرموق إلى للا جمالة العلوي من قبل تينيل أتكينز، عضو مجلس مدينة دالاس ، نيابة عن عمدة المدينة مايكل رولينغز.

وقال أتكينز بهذه المناسبة، إن الأمر يتعلق بتقليد عريق في هذه الحاضرة الكبرى بولاية تكساس، يقضي بمنح هذا اللقب لضيوف المدينة من الشخصيات المرموقة.

وخاطب أتكينز، سفيرة صاحب الجلالة بالولايات المتحدة قائلا ،"نيابة عن عمدة المدينة، لي عظيم الشرف أن أمنحكم لقب مواطنة شرفية لدالاس".

وأكد أن "هذا التشريف هو عربون على المكانة الخاصة التي تحظى بها للا جمالة العلوي في قلوب المواطنين بهذه المدينة، والتقدير الكبير الدي يكنه لها مجلس دالاس".

وستعقد للا جمالة العلوي، في وقت لاحق اليوم ، لقاء مع عمدة مدينة دالاس .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سفيرة جمالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب | مجتمع

صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب

هام للمغاربة في السفر إلى روسيا..ها شحال ثمن تذكرة السفر ومصاريف الرحلة | مجتمع

هام للمغاربة في السفر إلى روسيا..ها شحال ثمن تذكرة السفر ومصاريف الرحلة

رسميا.. القمر الصناعي محمد السادس أ يوفر الملايين لحكومة العثماني | مجتمع

رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم | مجتمع

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جلسية مع أمال صقر.. قصص صادمة 15-11-2017 | بــووز
منذ 2 ساعات

جلسية مع أمال صقر.. قصص صادمة 15-11-2017

حلقة من برنامجكم اليومي جليسة مع أمال صقر | بــووز

حلقة من برنامجكم اليومي ''جليسة'' مع أمال صقر

ملخص مباراة الوداد و الجيش مع رضوان العلالي | بــووز

ملخص مباراة الوداد و الجيش مع رضوان العلالي

و شهد شاهد من أهلها..الغاوي لشوف تيفي: الفنان بدون صحافة لا يُساوي شيئ | خارج البلاطو

و شهد شاهد من أهلها..الغاوي لشوف تيفي: الفنان بدون صحافة لا يُساوي شيئ

﻿

آخر المستجدات

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني منار | ثقافة و فنون
منذ 26 دقيقة

عاجل..شوفو أشنو وقع لبطلة مسلسل سامحيني '' منار ''

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس | مجتمع

منح للا جمالة العلوي لقب مواطنة شرفية لمدينة دالاس

طريف..شفارة شفرو فلوس من طاكسي راكب فيه بوليسي شوفو شنو طرا | حوادث و حقوق

طريف..شفارة شفرو فلوس من طاكسي راكب فيه بوليسي شوفو شنو طرا

بتوجيهات ملكية.. دراسة للثروة بالمغرب تؤكد تضاعفها خلال 14 سنة | بوليتيك

بتوجيهات ملكية.. دراسة للثروة بالمغرب تؤكد تضاعفها خلال 14 سنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.