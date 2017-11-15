طريف..شفارة شفرو فلوس من طاكسي راكب فيه بوليسي شوفو شنو طرا ﻿

شهدت منطقة الحي المحمدي واقعة غريبة بعدما أقدم ثلاثة شبان على محاولة سرقة مبلغ 120 درهم من يد أحد سائقي سيارات الأجرة مساء يومه الأربعاء.

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شهدت منطقة الحي المحمدي واقعة غريبة بعدما أقدم ثلاثة شبان على محاولة سرقة مبلغ 120 درهم من يد أحد سائقي سيارات الأجرة مساء يومه الأربعاء.

وأَضافت مصادرنا، أن الشرطي الذي كان على متن سيارة الأجرة أعطى للسائق مبلغ 120 درهم ليتفاجأ بثلاثة حاولوا انتزاع المبلغ المذكور من يد السائق إلا أن الأخير لم يرضخ لطلبهم لتتمزق النقود.

هذا وأمام هذا الأمر تمكن الشرطي من إلقاء القبض على اثنين منهم ليتمكن المواطنون من القبض على الثالث، حيث جرى نقلهم إلى الدائرة الأمنية 31 التابعة لمنطقة الحي المحمدي-عين السبع لمباشرة التحقيق معهم.