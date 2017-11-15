مباراة الأسود والأرجنتين الودية مهددة بالإلغاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره الأرجنتيني مهددة بالإلغاء في حال أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2018، الأسود أمام أصدقاء ليونيل ميسي في دور المجموعات.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره الأرجنتيني مهددة بالإلغاء في حال أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2018، الأسود أمام أصدقاء ليونيل ميسي في دور المجموعات.

وأفادت ذات المصادر، أن الجامعة ستكون مجبرة على انتظار إجراء قرعة كأس العالم المقررة في فاتح دجنبر المقبل قبل الحسم في المباراة الودية التي وعد بها فوزي لقجع رئيس الجامعة الجماهير المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن مشاركته في مونديال روسيا بعد فوز تاريخي على الكوت ديفوار بأبيدجان برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.