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نيمار يكشف سبب تركه لبرشلونة والتحاقه بباريس سان جيرمان

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 22:17 نيمار يكشف سبب تركه لبرشلونة والتحاقه بباريس سان جيرمان | سبور
نيمار يكشف سبب تركه لبرشلونة والتحاقه بباريس سان جيرمان
بعد كثرة القيل والقال حول سبب رحيل نيمار دا سيلفا عن برشلونة الإسباني والتحاقه بباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كشف النجم البرازيلي يوم أمس الثلاثاء في حديث مع الأطفال

شوف تيفي

 بعد كثرة القيل والقال حول سبب رحيل نيمار دا سيلفا عن برشلونة الإسباني والتحاقه بباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كشف النجم البرازيلي يوم أمس الثلاثاء في حديث مع الأطفال المرافقين قبل انطلاق اللقاء الودي بين منتخبي البرازيل وإنجلترا، سبب رحيله عن فريق برشلونة.

وجاء ذلك بعدما سأل أحد الأطفال نيمار عن الأسباب التي جعلته يترك برشلونة، حيث أجابه مبتسماََ « أريد أن أجعل الدوري الفرنسي الأفضل في العالم ».

تجدر الإشارة، إلى أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة خيالية قدرت بـ 222 مليون يورو.

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نيمار سبور شوف تيفي برشلونة باريس سان جيرمان برازيل إنجلترا

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